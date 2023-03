Palmeiras faz consulta, mas Pedrinho dá preferência ao Atlético-MG

Jogador tem contrato com o Shakhtar Donetsk até o meio de 2025 e tem predileção por sequência no Galo, clube com o qual tem vínculo até junho

O Palmeiras fez contato com o empresário Giuliano Bertolucci a fim de tentar a contratação de Pedrinho, atacante que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e está emprestado ao Atlético-MG até junho de 2023. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela reportagem. O jogador, no entanto, dá prioridade ao Galo para um novo contrato, como soube a GOAL.

Os paulistas têm o interesse em levar o atleta à Academia de Futebol ao término do contrato de empréstimo na Cidade do Galo. Pedrinho não descarta se transferir para o clube, mas tem preferência pela sequência em Belo Horizonte. Titular do time de Eduardo Coudet, o atleta se adaptou à capital mineira e não pretende deixá-la no mercado da bola.

Na última semana, houve uma reunião entre estafe do jogador e a cúpula do Atlético-MG — participaram o presidente Sérgio Coelho e o diretor de futebol Rodrigo Caetano — para discutir questões referentes ao futuro do atleta. O Galo pretende contratá-lo em definitivo, assim como o Palmeiras. Ambos, entretanto, esbarram na pedida de € 20 milhões (R$ 110,5 milhões na cotação atual) do Shakhtar Donetsk.

Os representantes de Pedrinho atuam como intermediários nas tratativas com o clube da Ucrânia. Eles tentam a liberação para a permanência na Cidade do Galo. Contudo, veem resistência na prorrogação do empréstimo e discutem a possibilidade de acordo em definitivo.

Os mineiros são muito cautelosos em relação aos valores, especialmente por viverem uma crise financeira — a dívida do clube supera R$ 1,4 bilhão atualmente. Há uma aposta de que o clube se transformará em SAF (Sociedade Anônima do Futebol) até o fim do empréstimo do atleta, o que poderia facilitar o investimento na contratação de Pedrinho.

O Palmeiras também evita gastos elevados em contratações. O clube tentou recentemente buscar ao menos dois jogadores para a função: Luiz Araújo, do Atlanta United, e Michael, do Al Hilal. Contudo, desistiu diante das pedidas elevadas.

O Lille, da França, voltou a tentar a contratação do jogador no mercado da bola, mas assim como aconteceu no ano passado, ele disse ao clube que não pretende retornar à Europa.

Pedrinho tem contrato com o Shakhtar Donetsk até 30 de junho de 2025. O jogador deixou o clube por causa do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia. Ele não pretende voltar ao país em meio à guerra no local.