Estafe pede ao Shakhtar para estender empréstimo de Pedrinho no Atlético-MG

Representante pede ao clube da Ucrânia para seguir na Cidade do Galo ao menos até dezembro de 2023. Empréstimo se encerrará em junho

O estafe de Pedrinho pediu ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para estender o contrato de empréstimo com o Atlético-MG até dezembro de 2023, como soube a GOAL. O vínculo atual do atleta se encerra em 30 junho deste ano.

O jogador não quer voltar à Ucrânia por causa do conflito bélico do país com a Rússia. Há desejo do jovem de 24 anos em permanecer no Brasil, sobretudo pela possibilidade de atuar com o técnico Eduardo Coudet — ele tem gostado da pré-temporada na Cidade do Galo.

O Shakhtar ainda não definiu um preço para a liberação do atleta, que teve passagem de destaque pelo Corinthians. No entanto, faz jogo-duro para aceitar a manutenção do atleta por mais tempo em Belo Horizonte.

Pedrinho aguarda uma posição da Fifa sobre a guerra no leste europeu, mas está disposto a pleitear uma rescisão contratual em 2023 para seguir em definitivo na Cidade do Galo.

O atacante descarta totalmente um retorno à Europa, mesmo que para um país distante de Rússia ou Ucrânia. O Lille, da França, tentou nova investida pelo atleta, mas ele avisou ao estafe que não aceitará jogar no futebol europeu novamente.

O clube francês já havia buscado um acordo por Pedrinho em 2022, mas sem sucesso. À época, o agente do atleta já havia dado a palavra ao Atlético-MG para um acordo.

Pedrinho está sem jogar desde agosto do ano passado, quando sofreu uma ruptura do tendão da coxa direita. O jogador já voltou às atividades e está à disposição da comissão técnica para o início da atual temporada.