Luiz Araújo quer voltar ao Brasil e é consultado pelo Palmeiras

Atacante de 26 anos está disposto a conversar sobre retorno ao país natal no mercado da bola. Ele ainda não tem proposta formal para o retorno

Luiz Araújo recebeu sondagens do futebol brasileiro para deixar o Atlanta United, dos Estados Unidos, no mercado da bola. O Palmeiras está entre os interessados em contar com o jogador, como soube a GOAL. No entanto, há outros gigantes do país monitorando a situação.

O atacante está disposto a conversar sobre propostas para deixar a MLS (Major League Soccer) e voltar ao Brasil na atual janela de transferências. Ele, inclusive, aceita reduzir o atual salário, avaliado em US$ 3,6 milhões (R$ 18,26 milhões na cotação atual) por temporada, para retornar ao país natal.

A GOAL apurou que, além do Palmeiras, os outros interessados em Luiz Araújo são considerados gigantes do futebol brasileiro. Os nomes, contudo, são mantidos em sigilo, mesmo que ninguém ainda tenha apresentado proposta oficial.

Revelado pelas divisões de base do São Paulo, Luiz Araújo deixou o clube para defender as cores do Lille em 2017. Depois de quatro temporadas na França, aceitou a proposta do Atlanta United para atuar na MLS — o clube estadunidense pagou US$ 12 milhões para contratá-lo em agosto de 2021.

O atacante de 26 anos fez 30 partidas pelo Atlanta United na última temporada, somando 2.348 minutos em campo. No período, fez seis gols e se responsabilizou por quatro assistências.