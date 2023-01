Al Hilal recusa nova investida do Palmeiras por Michael

Paulistas tentaram acordo em definitivo pelo atacante de 26 anos, mas o clube saudita descarta a saída do brasileiro no mercado da bola

O Al Hilal, da Arábia Saudita, não está disposto a liberar Michael para o Palmeiras no mercado da bola, independentemente do formato da proposta, como soube a GOAL. Depois de recusar o empréstimo do atacante de 26 anos, o clube descartou liberá-lo em definitivo.

A proposta inicial dos paulistas era para um empréstimo do atleta até dezembro de 2023, mas a tentativa foi descartada pelos sauditas. O clube não pretende se desfazer do atleta nesta janela de transferências.

O Palmeiras estava disposto a desembolsar até US$ 5 milhões (R$ 25,55 milhões na cotação atual) pela aquisição do atleta, mas está muito longe de um acordo com o Al Hilal. Os sauditas não querem liberar jogadores antes de se livrarem do transfer ban [impedimento de registro de atletas], imposto pela FIFA.

Michael é tratado como um nome importante no elenco — esteve em campo em 14 partidas, somando 754 minutos, com três gols e duas assistências. Contratado em janeiro de 2022, assinou vínculo até 30 de junho de 2025.

O atacante está nos planos da comissão técnica para o restante da temporada local — que tem encerramento previsto para julho deste ano. O Al Hilal ainda está vivo na Champions League da Ásia e disputará o Mundial de Clubes, com a possibilidade de enfrentar o Flamengo na competição.

O Palmeiras busca reforços no mercado da bola, mas é comedido ao conversar com os potenciais alvos. O clube paulista evita um gasto elevado nas tratativas e também não pretende buscar nomes que não contem com o aval do técnico Abel Ferreira.

Hoje, a diretoria está à procura de um volante para repor a venda de Danilo ao Nottingham Forest, da Inglatera. O desejo é um atleta que tenha características semelhantes à do meio-campista de 21 anos, com boa marcação e qualidade na saída de bola. Além disso, a cúpula busca um atacante que atue pelos lados do gramado.