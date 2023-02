Atlético-MG e Shakhtar definem moldes de novo empréstimo de Pedrinho

Conversas são para a renovação do atual vínculo até dezembro de 2023. Partes ainda avaliam investimento em definitivo para o próximo ano

O Atlético-MG tem conversa adiantada com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para a prorrogação do empréstimo de Pedrinho até dezembro de 2023, como soube a GOAL. O atual contrato de cessão do atleta se encerra em junho deste ano. Ele está ligado ao clube do leste europeu até 30 de junho de 2025.

O jogador pediu aos ucranianos para permanecer na Cidade do Galo por mais tempo. Ele não pensa em voltar à Europa, mesmo que haja interesse do Lille, da França, em contratá-lo em definitivo novamente. O atacante, inclusive, avisou aos franceses que não tem planos de atuar na Ligue 1.

As tratativas para a extensão do empréstimo de Pedrinho estão avançando, mas há ainda a possibilidade de negociação em definitivo. O estafe de Pedrinho tenta abaixar a pedida do Shakhtar Donetsk, avaliada em €18 milhões (R$ 100,84 milhões na cotação atual), para colocar essa alternativa sobre a mesa do Galo. A exigência é com o intuito de receber de volta o valor gasto na aquisição do atleta, em julho de 2021.

Os mineiros vivem um momento de crise financeira, tendo inclusive atrasos salariais recentes, e descartam a possibilidade de gastar um valor elevado para contar com o atleta de 24 anos. Contratá-lo em definitivo demandaria uma queda brusca dos valores.

Pedrinho iniciou a temporada como titular do Atlético-MG de Eduardo Coudet. O atacante de 24 anos disputou quatro partidas pelo time de Belo Horizonte, somando 223 minutos, e deu uma assistência.