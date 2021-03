Palacios aparece no BID e já pode fazer estreia pelo Inter

O chileno já estava treinado com a equipe e pode fazer seu primeiro jogo nesta quarta-feira (31)

O nome do chileno Carlos Palacios saiu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF desta terça-feira (30) e, com isto, o atacante poderá estrear pelo Internacional já na partida desta quarta-feira contra o São José, no Estádio Beira-Rio.

Palacios foi apresentado oficialmente pelo Inter no final da semana passada e já teve que viajar para defender a seleção chilena, no amistoso do último dia 26, contra a Bolívia.

Carlos Palacios não teve muito para treinar com os seus novos colegas de time, porém como vinha atuando normalmente pelo seu ex-clube, o Union Española, e também por La Roja. Com isso, o atacante não terá problema de ritmo de jogo e falta de condicionamento físico.

A ideia do técnico colorado Miguel Angel Ramirez é entrosar Palacios o mais rápido possível com os demais jogadores. Segundo o treinador colorado, o novo contratado pode atuar em qualquer função do ataque, tanto pelo lado direto, quanto pelo lado esquerdo e até como centroavante. Além do chileno, o time gaúcho segue no mercado atrás de mais um jogador para o setor, trata-se de Taison, hoje no Shakhtar Donetsk.