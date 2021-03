Inter e Ramírez podem ter reforço para duelo contra o São José, pelo Gauchão

O atacante Carlos Palacios, uma das novidades para 2021, pode fazer a sua estreia com a camisa colorada

O atacante Carlos Palacios pode ser a novidade do Inter para o confronto contra o São José, na próxima quarta-feira (31), pelo Campeonato Gaúcho. O chileno, que no último final de semana defendeu a seleção do seu país no amistoso contra a Bolívia, se reapresentou nesta manhã no CT Parque Gigante e treinou normalmente.

Palacios aguarda o seu nome ser divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) para ter regularizada a sua situação e poder fazer a sua estreia com a camisa colorada. O atacante de 20 anos vinha atuando normalmente pelo Union Española antes de ser apresentado pelo colorado, o que significa dizer que ele está bem fisicamente e com ritmo de jogo. Ele, inclusive, participou dos jogos da fase preliminar da Copa Libertadores, quando seu ex-time acabou eliminado com facilidade pelo Independiente del Valle.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Por outro lado, se Palacios pode ser a novidade nesta quarta, o técnico Miguel Ángel Ramirez poderá seguir sem contar com o lateral esquerdo Moisés e o goleiro Danilo Fernandes. Os dois estão entregues ao Departamento Médico e já desfalcaram o time na vitória contra o Brasil de Pelotas, no último sábado (27).

(Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Moisés se recupera de um desconforto muscular na coxa esquerda e Danilo Fernandes está com desconforto na região lombar. A tendência é de que eles fiquem de fora do jogo deste meio de semana para recuperar a tempo de ficar à disposição para o clássico Gre-Nal do próximo final de semana.