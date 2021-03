Pinares e Palacios: convocação do Chile desfalca dupla Gre-Nal nas Eliminatórias

Enquanto o meia do Grêmio vai ganhando espaço no time titular, o atacante deve ser anunciado como reforço do Internacional nos próximos dias

A convocação da Seleção Chilena, que jogará partida amistosa contra a Bolívia no dia 26 de março, em Roncagua, no Chile, irá desfalcar a dupla GreNal nos próximos jogos do campeonato Gaúcho. A lista do técnico uruguaio Martin Lasarte conta com o meia gremista Cesar Pinares e o atacante Carlos Palacios, recém contratado pelo Internacional .

No lado tricolor, Pinares, que começa a ganhar a condição de titular no time de Renato Portaluppi, vai ser ausência nas partidas contra o São José (22), Juventude (25) e muito provavelmente contra o Pelotas, em duelo que deve ser confirmado para o dia 29 de março.

Já no lado colorado a curiosidade é que, ao divulgar a convocação, o nome do atacante Carlos Palacios já saiu como jogador do Inter, mesmo com a direção ainda não tendo confirmado a contratação.

🇨🇱✅ Estos son los 24 elegidos por el cuerpo técnico de #LaRoja para el amistoso con Bolivia ⚽



📅 Viernes 26 de marzo

⌚ 22:00 horas

🏟 Estadio El Teniente #Chile #VamosLaRoja #VamosChile pic.twitter.com/RjiDeeaW3Z — Selección Chilena (@LaRoja) March 18, 2021

“Nós esperamos o Palacios nesta sexta-feira, ele chega e faz os exames clínicos e, se for aprovado, assina contrato e só depois é que vamos confirmar a contratação”, destacou João Patrício Hermann, vice de futebol do Inter.

O atacante de 20 anos será apresentado na sexta-feira e logo em seguida já embarca para o Chile, onde irá defender a sua seleção. Como ainda irá precisar regularizar a sua situação junto ao Ministério do Trabalho e ter o nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) , o novo atacante colorado só devera estrear pelo Inter no início do mês de abril.