Inter envia carta por Taison para evitar denúncia do Shakhtar Donetsk

A equipe gaúcha não quer abrir nenhuma margem de erro no sonho de repatriar o atacante

A direção do Internacional enviou nesta semana para os dirigentes do Shakhtar Donestk uma carta de intenção de contratação, explicando o desejo de contar com o atacante Taison. O objetivo dos colorados é evitar que o Inter seja denunciado por assédio, já que existe uma negociação em andamento com o atacante. A equipe gaúcha já definiu um aproposta salarial para o atleta, conforme adiantado pela Goal.

“Existe a intensão de contratar o Taison, sabemos do interesse dele em voltar para o Inter, mas não temos pré-contrato assinado com ele. Nós enviamos esta semana uma carta de intensão para o Shakhtar, explicando o desejo de contratar o Taison e explicamos, também, que não existe nada de pré-contrato assinado. O principal objetivo desta carta de intensão é evitar que o Inter seja denunciado por assédio ao atleta”, destacou o vice de futebol do Inter, João Patricio Hermann, para a Goal Brasil.

Taison tem contrato com o Shakhtar até junho deste ano e pode assinar um pré contrato com qualquer clube. Na última semana o atacante brigou com o treinador, Luiz Castro, e acabou sendo afastado do grupo de jogadores. A atitude do brasileiro acabou gerando um desconforto entre o atleta e os dirigentes ucranianos, que suspeitam que Taison esteja forçando a sua saída antes do término do contrato.

Para jogar no Inter ainda neste primeiro semestre, Taison teria que estar livre até o dia 23 de maio para poder ser anunciado nesta primeira janela de transferência. Caso não aconteça, o atacante só poderá atuar no colorado a partir do dia primeiro de agosto, quando abre a segunda janela de transferências da temporada 2021.