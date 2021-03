Carlos Palacios é do Internacional: confira tempo de contrato, valores e outros detalhes do acerto

Atacante considerado uma joia do futebol chileno é o primeiro reforço do Colorado sob a administração Alessandro Barcellos

A direção do Internacional anunciou de maneira oficial a contratação do atacante chileno Carlos Palacios. O jogador, que estava no Union Española-CHI, é considerado como a nova joia do futebol chileno.

Palacios tem 20 anos e em novembro de 2020 estreou na seleção chilena principal, na partida contra a Venezuela. Recentemente o jogador foi convocado para um amistoso em 26 de março, contra a Bolívia.

Jogador da Seleção Chilena e do Inter 🤪. Prazer, Carlos Palacios! 👇 #VamoInter pic.twitter.com/HC86PaeLsb — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 22, 2021

O Colorado pagará o valor aproximado de 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 14 milhões), parcelados em três anos, que é justamente o tempo de contrato de Palacios com o Inter.

“Ele é um jogador que estamos observando desde o ano passado. Vale destacar que o Palacios também havia despertado o interesse de times argentinos, e ele acabou escolhendo atuar no Inter”, destacou o presidente colorado Alessandro Barcellos.

O jovem foi considerado a revelação do futebol chileno em 2020 e ganhou o prêmio de segundo melhor jogador do campeonato nacional do ano passado, em votação feita pelos treinadores e capitães dos times. Na temporada 2020 do Campeonato Chileno, atuou em 32 das 34 rodadas da competição, marcando sete gols e dando seis assistências para os companheiros.

Carlos Palacios é a primeira contratação da gestão do presidente Alessandro Barcellos, que assumiu o Inter no início de janeiro.