Pai de Rodrygo já teve a missão de marcar Neymar em um Santos x Mirassol

PSG e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo colocará, entre outros brasileiros, Neymar e Rodrygo frente a frente. A conexão da dupla revelada no Santos vai além da Vila Belmiro: há praticamente dez anos o craque do PSG enfrentou o pai de Rodrygo em um jogo do Paulistão.

Eric Goes, pai de Rodrygo, foi lateral-direito. No dia 18 de fevereiro de 2012, ele entrou em campo pelo Mirassol para enfrentar o Santos de Neymar e Ganso.

Normalmente, Neymar atua pelo lado esquerdo de ataque, justamente o setor do lateral-direito, no caso Eric (veja uma disputa de bola entre a dupla abaixo). O jogo terminou com vitória santista por 3 a 1, com gols de Juan, Edu Dracena e Borges (Santos) e Preto (Mirassol).

Essa disputa de bola foi pesada, tá? 😎⚪⚫ https://t.co/HZhRI6voEA — #SantosDoMundo (@SantosFC) February 14, 2022

Nesta segunda-feira, o próprio Mirassol e o Santos recordaram esse jogo nas redes sociais. Isso porque na próxima quinta-feira os times voltam a se enfrentar, novamente pelo Paulistão, no Maião.

Além disso, o Leão também publicou uma foto de Rodrygo ainda criança usando a camisa do Mirassol ao lado do pai e ex-jogador Eric.

Rodrygo nunca escondeu ter Neymar como ídolo. Ainda criança, o garoto tirou uma foto ao lado de Neymar em 2012, ano do centenário do Santos, no salão de mármore da Vila Belmiro (veja acima).

Em 2019, os dois se enfrentaram pela Liga dos Campeões em um duelo entre Real Madrid e PSG, empatado por 2 a 2 (relembre abaixo num tweet de Rodrygo).

Da Vila pro mundo! Sonho...🤩🇧🇷 pic.twitter.com/omxdKmvhSh — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) November 27, 2019

Esse encontro poderá se repetir nesta terça-feira: Rodrygo está entre os relacionados do time espanhol, e Neymar treinou normalmente nesta segunda-feira, embora o técnico Mauricio Pochettino não tenha confirmado sua escalação.

Marquinhos, companheiro de time, afirmou que o craque está pronto para o jogo. Neymar se recuperou de uma lesão no tornozelo que o tirou dos gramados por dois meses e pode retornar justamente no duelo mais esperado no mata-mata da Liga dos Campeões.