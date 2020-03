Pablo Marí se destaca em estreia na Premier League e agradece a Jorge Jesus e Arteta

O zagueiro espanhol fez sua estreia no Campeonato Inglês, no clássico contra o West Ham, e ajudou o time na vitória

Assim como aconteceu em sua chegada ao , Pablo Marí já chegou ao mostrando que tem o que se pede para ser titular do time.

Quer ver jogos da Premier League ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O espanhol, contratado por empréstimo junto ao clube carioca durante a janela de inverno europeia, fez sua estreia pelo Arsenal na vitória por 2 a 0 sobre o Portsmouth, time que atualmente milita na terceira divisão, em jogo válido pela – a Copa da .

Mais times

Neste sábado (07), chegou o momento da estreia na Premier League. E foi logo em clássico: os Gunners receberam o , em duelo válido pela 29ª rodada, e venceram por 1 a 0. Lacazette fez o único gol, aproveitando assistência de Mesut Ozil.

A equipe treinada por Mikel Arteta foi superior durante boa parte deste derby londrino, mas na reta final os Hammers partiram pra cima. No final das contas, não conseguiram o empate. E em boa parte graças à boa atuação de Marí: segundo dados da Opta Sports, nenhum jogador rebateu mais bolas (8) em campo.

Finalizado o duelo, Marí concedeu entrevista exclusiva ao DAZN e falou sobre o seu início no futebol inglês.

Mais artigos abaixo

“Estou muito feliz. Minha primeira partida na liga e nós ganhamos. Sem sofrer gols, o que eu acho que é importantíssimo”, disse, sem deixar de agradecer também ao seu atual treinador, Mikel Arteta, e a Jorge Jesus, que o comandou no seu intenso período no Flamengo.

“A verdade é que tive sorte de ter dois grandes treinadores. Jorge Jesus, no Flamengo, me ensinou muitíssimas coisas. Aprendi muito com ele e agora tenho a oportunidade de treinar com o Mikel (Arteta). Está me ajudando muitíssimo. Está me dando possibilidades de ampliar ainda mais o meu jogo. Acho que vou crescer muitíssimo com ele”.