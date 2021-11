Osasco Audax x Corinthians no Paulista sub-20: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Disputando uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista sub-20, o Osasco Audax recebe o Corinthians neste quarta-feira (1), às 15h (de Brasília), pelo jogo de das quartas de final do estadual de base. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play, Eleven, Youtube, todos pela internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Osasco Audax x Corinthians DATA Quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 LOCAL Estádio: José Liberatti - Osasco, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Diego Augusto Fagundes

Assistentes: Patricia Carla de Oliveira e Henrique Perineli Oliveira

ONDE VAI PASSAR?

Paulistão Play, Eleven, Youtube, todos pela internet, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Para chegar às qurats, o Audax se classificou em terceiro lugar do Grupo 7 nas primeira fase e em segundo no Grupo 16 da segunda fase. Depois, nas oitavas de final, a primeira do mata-mata, venceu os dois jogos contra o Oeste.

Já o Corinthians, foi o primeiro colocado em seus grupo tanto na primeira quanto na segunda fase. No mata-mata, empatou fora e venceu em caso do São Bernardo, garantindo a classificação para as quartas.

Provável escalação do Osasco Audax: Natã; Gustavo Caires, Douglas, Ifeanyi, Pedro Vitor; Luan Lima, Keverton, Júlio César; Dudu, Jefferson e Borges.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Corinthians: Alan Gobetti; Léo Mana, Lucas Belezi, Robert Renan, Luis Mandaca; Reginaldo, Keven Vinicius, Ryan, Cauê; Matheus Araújo e Giovane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

OSASCO AUDAX

JOGO CAMPEONATO DATA Osasco Audax 2 x 0 Oeste Paulistão sub-20 25 de novembro de 2021 Oeste 1 x 3 Osasco Audax Paulistão sub-20 19 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Osasco Audax Paulistão sub-20 5 de dezembro de 2021 11h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 4 x 1 São Bernardo Paulistão sub-20 25 de novembro de 2021 São Bernardo 1 x 1 Corinthians Paulistão sub-20 19 de novembro de 2021

Próximas partidas