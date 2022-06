Os próximos capítulos do caso Edenílson x Rafael Ramos

Após o resultado "inconclusivo" da perícia para a acusação de insulto racial no empate entre Inter e Corinthians, volante não escondeu a revolta

A 2ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre já tem em mãos a resposta do laudo de leitura labial, feito pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) do Rio Grande do Sul, que foi pedido para investigar a acusação de injúria racial que teria sido praticada por Rafael Ramos, jogador do Corinthians, contra Edenílson, do Internacional, em duelo válido pelo Brasileirão 2022. E o diagnóstico de “inconclusivo” causou grande revolta para o meio-campista colorado.

A perícia oficial do IGP enviou um documento de 40 páginas à delegacia com a seguinte conclusão: “é impróprio afirmar o que foi proferido pelo jogador (Rafael Ramos) na cena questionada”. No duelo entre Inter e Corinthians pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2022, terminado em 2 a 2, Edenílson acusou o defensor corintiano de tê-lo chamado de “macaco”. Rafael Ramos garante que não utilizou a palavra racista contra o adversário.

O laudo do IGP motivou ações por parte de Edenílson, que utilizou suas redes sociais para demonstrar a insatisfação com o resultado entregue pela perícia.

O meio-campista do Inter apagou todas as fotos que havia publicado em sua conta de Instagram e mudou a sua biografia na rede social para “Macaco Edenílson Andrade dos Santos”. Além disso, usou a opção de ‘stories’ na mesma rede social para, de punhos erguidos e cerrados, se posicionar ainda mais.

“Não iriam nos calar? Já nos calaram. Se ofendidos aceitem, engulam a seco. Finjam que não escutaram, é uma luta desleal, é uma luta inconclusiva”, escreveu Edenílson em seu Instagram.

Os próximos passos

Delegada responsável pelo caso, Ana Luiza Caruso afirmou que não haverá indiciamento a princípio. No entanto, o processo seguirá para o Ministério Público e ainda pode, dependendo do que o MP julgar, seguir na Justiça. Nas últimas semanas o caso seguiu em curso na esfera esportiva, com Edenílson e Rafael Ramos mantendo suas versões da história perante o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Relembre o caso

O jogo entre Inter e Corinthians estava na metade final do segundo tempo quando o meio-campista colorado se direcionou ao árbitro, Bráulio da Silva Machado, para informar que o lateral-direito do Corinthians havia proferido os insultos raciais.

Rafael Ramos negou, disse que houve um mal-entendido, mas logo após o jogo, realizado em Porto Alegre, foi detido e só foi liberado depois que o clube paulista pagou fiança de R$ 10 mil.