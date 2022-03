Os possíveis grupos do Brasil no sorteio da Copa do Mundo

O Brasil vai conhecer nesta sexta-feira (1) seu grupo na Copa do Mundo 2022 para iniciar a disputa pelo hexa no Qatar, em novembro. O sorteio da Fifa acontecerá já no país-sede, às 13h (horário de Brasília).

Os potes foram oficialmente conhecidos com a atualização do ranking da entidade máxima do futebol, com o Brasil entrando novamente como líder, superando a Bélgica, e principal cabeça de chave no pote 1 junto com os anfitriões.

O Qatar, aliás, é a única seleção que já sabe que estará no grupo A, por ser sede. Para os demais países, a única trava é que times de mesmas Confederações não se enfrentem, sendo a única exceção a Uefa. Poderão existir, no máximo, dois europeus por chave.

Há chance, por exemplo, de o Brasil formar um grupo com a Alemanha, totalizando nove títulos mundiais ou um outro com Irã e Arábia Saudita, que nunca foram além da fase de grupos em Copas.

O sistema de sorteio é bem simples: a Fifa define primeiro os times no pote 1, distribuindo dos grupos B ao H (o Qatar já está no A). Depois na sequência saem os oito times do pote 2, depois do 3 e por último do 4.

Com base nisso, podemos projetar cenários para o Brasil, desde grupos teoricamente mais fortes até uma chave que pode ser mais tranquila.

Veja abaixo dois grupos possíveis:

Possível grupo mais difícil

Brasil

Alemanha

Sérvia

Gana

Pensando em números de participações ou campanhas de destaque na Copa do Mundo, a rival mais temida para a seleção brasileira, sem dúvida, é a Alemanha no pote 2, com 15 participações em Mundiais na história e quatro títulos. Somando com as taças verde e amarelas, seriam nove só em um grupo.

Para completar a chave com mais história na Copa, o grupo poderia ter Sérvia do pote 3, com suas 13 participações (que consideram também o período como Iugoslávia e Sérvia e Montenegro) e Gana do pote 4, que fez ótimas partidas pelas eliminatórias africanas.

Possível grupo mais fácil

Brasil

Estados Unidos

Tunísia

Arábia Saudita

Já em um cenário mais suave, o Brasil enfrentaria os Estados Unidos, que não tem muita tradição no futebol. A Tunísia, que é a 35ª colocada no ranking da Fifa e a Arábia Saudita, 49ª no ranking e que nunca passou da fase de grupos na história das Copas.

É sempre bom lembrar que a Copa do Mundo será realizada de 21 de novembro a 18 de dezembro, fora dos meses habituais de junho e julho, para minimizar o calor do Oriente Médio.