Os possíveis destinos de Lewandowski, de saída do Bayern

Polonês assumiu que "melhor escolha para as duas partes é a finalização de contrato"; clubes aparecem interessados no camisa 9

Após oito anos atuando pelo Bayern de Munique, o artilheiro Robert Lewandowski pode estar de saída da equipe alemã, admitindo que “a melhor escolha agora é a não renovação do contrato”.

Durante sua estadia na Allianz Arena, Lewandowski fez números incríveis: foram 375 jogos disputados e 344 gols marcados, quase um por jogo (uma média de 0,91).

E, claro, quem não quer um matador como Lewa em seu elenco. Então, após seu adeus do Bayern, qual será o destino do polonês?

Barcelona

Getty Images

Talvez uma das equipes mais citadas pela mídia esportiva, como próximo clube do jogador, seja realmente o Barcelona.

O clube espanhol vive período de reconstrução e realizou contratações pontuais para o atual elenco, como Dani Alves, para a lateral, Ferran Torres, na ponta de ataque, e Aubameyang, centroavante que pode disputar vaga com Lewa, caso o polonês siga para o Barça na próxima temporada.

Segundo o diretor de futebol do Bayern, Hasan Salihamidzic, não houveram negociações com nenhum outro clube por Lewandowski. No entanto, como informou o jornal Sky Sport Alemanha, o artilheiro tem interesse de atuar, sim, no Barcelona, assumindo o clube como prioridade, enquanto a equipe se esforça para contrata-lo.

Real Madrid

Getty Images

Com confirmações do jornal espanhol AS, após a inviabilidade de Haaland para o Real Madrid e, mais recentemente, a ida do norueguês ao Manchester City, os Blancos cogitaram a contratação de Lewandowski para a próxima temporada.

Os merengues sofreram com a decisão de Kylian Mbappé, jovem estrela francesa que decidiu pela renovação com o PSG. Por isso, a opção de um outro atacante de alta qualidade seria de ótima atração ao Real Madrid neste momento.

Chelsea

Getty Images

Com a fase um pouco abaixo do esperado de Romero Lukaku, um atacante de ótima presença de área seria ideal para um clube de Premier League como o Chelsea. Imagine um novo “9” para o Blues chamado Lewandowski, que poderia, inclusive, fazer parceria de ataque com o belga?

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências, o Blues de Londres tem interesse no atacante desde a última janela de transferências, e a contratação do polonês seria mais do que possível com o novo dono do clube inglês, Todd Boehly, empresário que comprou o Chelsea ao lado do consórcio Clearlake Capital.

PSG

Gettyimages

O Paris Saint-Germain, claro, não fica de fora da lista de clubes que podem ter interesse no camisa 9. Famoso pela alta renda, o PSG, assim como o Chelsea, tem interesse em Lewandowski desde a última janela de mercado, como confirmou o jornalista Fabrizio Romano.

A fase em baixa do PSG poderia ser muito bem melhorada com a ajuda de Lewandowski, que faria o jogo do clube parisiense de um novo modo, levando Mbappé para um lado, Neymar para o outro e Lionel Messi, quem sabe, como um meia ofensivo.

O polonês ficaria a disposição de, no mínimo, três atletas de alto nível para colocar a bola na rede, podendo auxiliar visivelmente um time em dificuldades de avançar nas grandes competições.