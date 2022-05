Lewandowski não renovará com o Bayern; qual deve ser o destino do atacante?

Robert Lewandowski não renovará seu contrato com o Bayern de Munique, pode confirmar a GOAL. O atual contrato do atacante vai até o final da próxima temporada, mas ele já decidiu que quer deixar o clube e pode ser vendido antes que seu contrato expire.

Lewandowski esteve fortemente ligado ao Barcelona nos últimos meses, embora nenhum acordo tenha sido concluído ainda.

O que deu errado nas negociações?

Em 12 de abril, exatamente um mês atrás, o Bayern de Munique estava confiante de que conseguiria um novo acordo para Lewandowski.

"Definitivamente temos Robert conosco por mais uma temporada", disse Oliver Kahn, CEO do Bayern de Munique, naquela data ao Amazon Prime . "Sabemos o que temos nele e estamos tranquilos quanto a isso. Aparentemente, há uma competição por aí: 'Quem contará a maior história sem sentido sobre Robert Lewandowski?'"

"As conversações vão continuar. Não somos loucos e não estamos a discutir a transferência de um jogador que marca connosco entre 30 e 40 golos todas as temporadas".

Mas logo ficou claro que havia algo errado. Em meio a relatos de que Lewandowski estava descontente com a falta de progresso nas negociações com o clube, ele veio a público com seu descontentamento no mesmo dia em que o Bayern de Munique conquistou o título da Bundesliga.

"Haverá uma reunião em breve, mas nada de especial aconteceu até agora", disse Lewandowski à Sky. "Eu também noto o que está acontecendo. A situação não é tão fácil para mim."

Qual será o destino de Lewandowski?

O Bayern de Munique agora tem uma decisão difícil a tomar: vender seu melhor atacante neste verão sem um substituto direto alinhado ou deixá-lo sair de graça no próximo ano?

Com ambições anuais da Liga dos Campeões, eles podem achar necessário manter Lewandowski para reforçar a campanha de 2022-23. Mas nenhuma das opções parece ideal e ainda não está claro como eles abordarão o assunto.

O Borussia Dortmund anunciou esta semana a contratação do alemão Karim Adeyemi - alvo do Bayern de Munique - em mais um golpe para a organização bávara.