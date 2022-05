Os motivos do atraso da final entre Real Madrid e Liverpool na Champions

Demora no acesso ao Stade de France e até invasão de torcedores fizeram partida mudar seu horário de início

A final da Liga dos Campeões começou atrasada. Pouco antes das 16h (de Brasília), horário marcado para o início do jogo entre Liverpool e Real Madrid, a Uefa anunciou, sem mais detalhes, que haveria um atraso de 15 minutos no pontapé inicial, que posteriormente foi atrasado em mais 21 minutos, passando o começo do jogo para 16h36 (de Brasília). O show da cantora Camila Cabello também atrasou - ela entrou no palco mais de 16h20.

Uma confusão está acontecendo em Paris, mais especificamente no Stade de France, palco da decisão da Champions League 2021-22, que motivou atraso no jogo. Pouco antes do horário marcado para o início da partida, muitos torcedores, principalmente do Liverpool, começaram a usar as redes sociais para relatar que estão enfrentando dificuldades para entrar no estádio. O principal probelma estava sendo na hora das revistas e nas passagens por barreiras policiais, que estavam atrasando a entrada. Imagens divulgadas pela transmissão oficial e na internet mostram uma aglomeração grande nas entradas.

Segundo torcedores, os portões do Stade de France foram fechados precocemente, sem justificativa, de forma que pessoas com ingressos não estavam conseguindo entrar. A partir disso, se deu início a uma grande confusão generalizada e muitas pessoas - inclusive sem ingressos - pulando as grandes e invadindo as dependências do estádio, o que piorou ainda mais a situação.

Simplesmente surreal! 😳 Muitos torcedores do Liverpool seguem do lado de fora do Stade de France. A partida foi adiada em 30 minutos...



Você assiste tudo na @tntbr e na @hbomaxbr (link na bio)! #CasaDaChampions #ChampionsNaHBOMax



Crédito: @tntsportsar pic.twitter.com/MrKY1mFDfa — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) May 28, 2022

Para tentar conter a confusão, os seguranças do estádio começaram a agir e até usaram spray de pimenta, o que fez com que torcedores e jornalistas que estavam na esplanada e na entada passassem mal na porta do Stade de France.

Os torcedores do Liverpool tentaram invadir um acesso ao estádio em que o portão estava fechado. A polícia reagiu com gás de pimenta pic.twitter.com/fGAYnSQjD8 — SBT Sports (@sbt_sports) May 28, 2022

Dentro do estádio, os jogadores de ambas as equipes também atrasaram para ir para o gramado para o aquecimento, que durou até mais ou menos 16h20 (de Brasília). Já passava das 16h30 quando os times entraram para os protocolos de início de jogo - hino, definição de campo etc.

Uma das grandes preocupações com a confusão se deu pela memória dos atentados terroristas que aconteceram neste mesmo estádio e em outras localidades de Paris, em 2015.