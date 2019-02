Os memes após a vitória do Fluminense sobre o Flamengo

Os internautas são cada vez mais rápidos (e criativos) na hora de zoarem o rival

A vitória por 1 a 0 do Fluminense sobre o Flamengo custou mais do que uma vaga na final da Taça Guanabara. Nas zoeiras dos internautas, a derrota do Rubro-Negro rendeu vários memes ironizando a equipe treinada por Abel Braga. Confira abaixo!

Terceira vez que o Arrascaeta elimina o Flamengo pic.twitter.com/QnoxuDu8fE — Cavalinho do Vasco (@cavalinhovasco) 15 de fevereiro de 2019

Ue, cadê o Flamengo?

Ficou no cheirinho de novo

Tudo normal pic.twitter.com/T1efyWVk8c — ayala maria (@aayalamf) 15 de fevereiro de 2019

Já dizia o grande jornalista esportivo *com diploma* Cerginho da Pereira Nunes: “a maior dificuldade do @Flamengo é depender de si.” @caitomainier pic.twitter.com/C6BkMMViqd — Rômulo Machado (@oromulomachado) 15 de fevereiro de 2019

Flamenguistas: o flamengo vai atropelar, vai passar por cima sem pena, vai ser de goleada...



Eu depois do jogo: pic.twitter.com/m46kvMoWfP — Gilberto Deprê™ (@G1lbertoDepre) 15 de fevereiro de 2019

O Flamengo não pode ver uma vergonha que já quer passar. — Carter (@essediafoilouco) 15 de fevereiro de 2019

"Vamos ganhar tudo esse ano" Landim, presidente do Flamengo pic.twitter.com/oLEZWluvZv — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) 15 de fevereiro de 2019