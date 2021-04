Os melhores mercados Megapari 2021

Confira os melhores mercados da Megapari em 2021. Veja tudo sobre como a casa oferece seus jogos

De uma coisa, nenhum apostador pode reclamar: quantidade e qualidade das casas disponíveis. Desde as tradicionais até as mais novas, não faltam boas alternativas. Mas mesmo com tanta concorrência no ramo, um bookmaker vem se destacando nos últimos tempos: a Megapari. O site tem diversos aspectos positivos que agradam ao público, mas o destaque fica por conta dos mercados Megapari.

Quais são as vantagens dos mercados Megapari?

Os mercados Megapari têm vários diferenciais se comparados aos de outras operadoras. Para você entender completamente os motivos, é necessário um pouco mais de contexto. Confira abaixo algumas informações relevantes sobre a casa.

Origem

A Megapari nasceu na Europa em 2007. Mais especificamente, no leste do continente, onde os bookmakers são conhecidos justamente pela quantidade e qualidade dos mercados. Muitas casas de lá, porém, também têm fama de más pagadoras.

Na Megapari, porém, esse problema não existe. Um dos métodos de depósito e saque aceitos pelo site é o uso de carteiras virtuais, como a VCreditos, por exemplo. Utilizando este recurso, você jamais precisará se preocupar com os pagamentos, pois a carteira virtual resolve tudo para o cliente. Assim, você fica apenas com as vantagens que a casa oferece.

Confiabilidade

Não há motivo para se preocupar. A Megapari pertence à Marikit Holdings Ltd, uma empresa sediada no Chipre e regulada pela autoridade de jogos de Curaçao. Este órgão regulamentador é conhecido e respeitado no mundo todo. Por isso, as casas com o seu selo têm total credibilidade.

Mercados

Resumidamente, os famosos mercados Megapari se destacam por dois motivos: a variedade e as odds. Para saber mais sobre como fazer sua primeira aposta, clique aqui.

Variedade

Algumas vezes, o apostador é obrigado a optar por alguma casa grande e tradicional porque as menores ou mais novas oferecem poucos mercados. Esse não é o caso da Megapari.

Apesar de operar há menos tempo que grande parte dos concorrentes, a casa oferece mais mercados que a maioria deles. Uma partida de Copa do Brasil, por exemplo, pode ter mais de 1000 mercados disponíveis.

É possível encontrar números similares em outras casas, mas geralmente apenas em grandes eventos como Champions League, Grand Slams e NBA, por exemplo. Todos com audiência maior que os campeonatos nacionais. A diversidade também é alta: você pode dar seu palpite em escanteios, cartões, linhas asiáticas e muito mais.

Odds

A Megapari se destaca neste quesito. Suas cotações estão muito acima da média, possivelmente entre as melhores do mundo. Elas são comparáveis até mesmo às odds de bolsas de apostas, o que é muito raro. As bolsas costumam ter cotações generosas porque seu lucro não depende das odds, e sim de uma taxa sobre as apostas. Em suma, a chance de obter bons lucros na Megapari é das maiores. Por isso a casa tem atraído tantos novos clientes e arrebatado muitos fãs.

Principais mercados

É preciso deixar claro que este quesito é muito subjetivo. Cada apostador tem seus mercados e esportes prediletos. Por exemplo: para um entendedor de basquete, tênis ou MMA, o mercado de escanteios não é tão atrativo. Agora, para alguém focado em futebol, ele pode ser uma das principais opções. Então veja a seguir os mais requisitados.

Handicap asiático

As linhas asiáticas costumam ser as preferidas dos apostadores experientes ou profissionais. Com elas, é possível aumentar o lucro em apostas consideradas fáceis ou ter o dinheiro devolvido em certas circunstâncias. Então imagine contar com o handicap asiático em inúmeros mercados com odds altas.

Futebol

O futebol é outro destaque da casa. São inúmeros campeonatos e mercados oferecidos. Os mais procurados são cartões, escanteios e gols. Geralmente, combinados com as linhas asiáticas.

Mercados incomuns

Aqui, a Megapari se destaca. Ela disponibiliza raridades como:

Sinuca

Biatlo

Corrida de galgos

Esqui alpino

Floorball

Futebol gaélico

Hurling

Previsão do tempo

Sumô

Pesca

Conclusão

A Megapari vale a pena para diferentes perfis de apostadores. Clique no link abaixo e cadastre-se agora mesmo. Você ainda vai contar com ferramenta de streaming, uma ótima seção de apostas ao vivo e um superbônus de boas-vindas. Aproveite e comece a ganhar ainda hoje. Boas apostas.