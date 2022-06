Os maiores campeões da Copa do Brasil sub-17 na história

Palmeiras conquistou seu terceiro título da competição ao bater o Vasco na final de 2022; veja todos os campeões

Neste domingo (26), chegou ao fim mais uma edição da Copa do Brasil sub-17. No placar agregado, o Palmeiras venceu o Vasco da Gama na finalíssima e se tornou o único time tricampeão da competição nacional para jogadores com 17 anos ou menos.

A competição doméstica teve sua primeira edição em 2008, mas foi apenas em 2013, quando a CBF assumiu o certame, que o torneio de juniores passou a disputado todos os anos. Do início até agora, foram 12 edições, com oito campeões diferentes.

Em 2022, o Palmeiras conquistou o título muito por conta do jogo de ida, quando venceu o Vasco por 4 a 1. Na volta, em São Januário, quem venceu foi o Vasco, por 4 a 2. A soma dos placares ficou 6 a 5 para o Verdão, que contou com Endrick fazendo um golaço e assegurando o tento de diferença que garantiu o troféu para o time da Barra Funda, em São Paulo.

A GOAL repassa todos os campeões das edições anteriores da Copa do Brasil sub-17. Confira!

Os times com mais títulos da Copa do Brasil sub-17

Com o caneco conquistado em 2022, o Palmeiras se isolou como o maior campeão da competição nacional sub-17. Ao todo, foram três títulos nas últimas seis edições.

TIME TÍTULOS ANO Palmeiras 3 2017; 2019 e 2022 São Paulo 2 2013 e 2020 Flamengo 2 2018 e 2021 Vasco da Gama 1 2008 Internacional 1 2010 Atlético Mineiro 1 2014 Vitória 1 2015 Corinthians 1 2016

As finais de cada edição

As finalíssimas dessa competição reservaram grandes clássicos nacionais, como Fla-Flu, Gre-Nal, Choque-Rei e mais, e já contaram com nomes como Phillipe Coutinho, Neymar, Allan e outros que seriam consagrados no futuro.

Confira todas as finais das Copas do Brasil sub-17.