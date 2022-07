Os desfalques do São Paulo para enfrentar o Atlético-MG

Luciano, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Diego Costa e Léo tomaram o terceiro amarelo.

O São Paulo foi até Goiânia e venceu o Atlético por 2 a 1, mesmo jogando fora de casa. Apesar do ótimo resultado, Rogério Ceni tem motivos para se preocupar: cinco jogadores foram suspensos para a sequência do Brasileirão.

Os zagueiros Diego Costa e Léo, os meias Gabriel e Rodrigo Nestor e o atacante Luciano tomaram o terceiro cartão amarelo e não vão poder enfrentar o Atlético-MG, em Belo Horizonte, no próximo domingo.

Além dos advertidos, o Tricolor tem mais cinco atletas que estão pendurados para a sequência do torneio nacional: o lateral Reinaldo, os meias André Anderson e Patrick, e os atacantes Eder e Calleri.

Antes de seguir no Brasileirão, o Tricolor entra em campo pela Sul-Americana na próxima quinta-feira. No Morumbi, o time de Rogério Ceni enfrenta a Universidad Católica, após vencer o primeiro jogo, no Chile, por 4 a 2.