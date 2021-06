PSG x Olimpíada de Tóquio: Neymar, Mbappé e Marquinhos fora dos Jogos

Clube francês não quer liberar três de seus principais jogadores para a disputa das Olimpíadas após a Euro e a Copa América

Os Jogos Olímpicos se aproximam e as definições dos elencos que disputarão o ouro do futebol em Tóquio já estão próximas de acontecer. Mas, às vésperas das convocações, algumas seleções estão encontrando impasses com clubes para a liberação de atletas. É assim com o PSG não permitindo que Neymar, Marquinhos e Kylian Mbappé disputem a Olimpíada por Brasil e França, respectivamente.

Diferentemente de amistosos, Eliminatórias para a Copa do Mundo e torneios como Eurocopa e Copa América, a Olimpíada não se enquadra no calendário como Data Fifa. Assim, os clubes podem não liberar seus atletas para a disputa do torneio e é justamente nisso que o PSG se apega para não liberar os brasileiros e o atacante francês.

Como informado pelo Uol, o clube parisiense comunicou em carta enviada para a CBF que André Jardine não poderá contar com Neymar e Marquinhos na Olimpíada. O treinador convoca a seleção que buscará o bicampeonato olímpico na próxima quinta-feira (17), e pode chamar três jogadores acima de 24 anos para a disputa da competição no Japão.

Em 2016, nos Jogos do Rio de Janeiro, Neymar foi um dos três acima da idade olímpica convocados por Rogério Micale. Além do camisa 10, o goleiro Weverton e o meio-campista Renato Augusto completaram o grupo de 18 atletas.

Kylian Mbappé já havia deixado claro a vontade que tem de disputar a Olimpíada de Tóquio. No entanto, assim como os brasileiros, não será liberado para atuar pela França. Noël Le Graët, presidente da Federação Francesa de Futebol, deixou claro que, embora tenha idade olímpica, o parisiense não estará no Japão.

"É apenas um sonho dele. Vai ser complicado. Entre a Eurocopa, onde esperamos ir suficientemente longe, e a distância para o início dos Jogos Olímpicos, com as sessões de treino, hoje me parece utópico", afirmou à RTL.

Le Graët, no entanto, não descartou a possível participação de Mbappé na Olimpíada de 2024, que será disputada em Paris - cidade natal do atacante.

"Achei muito saudável (que ele quer participar dos Jogos Olímpicos). Mas agora está a falar de 2024. Por isso, estou tranquilo para o próximo mês", completou o mandatário.