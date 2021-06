A pré-lista de convocados da seleção brasileira para a Olimpíada de Tóquio

50 nomes aparecem na primeira lista de André Jardine; na quinta-feira (17), a relação oficial será anunciada

André Jardine, nesta terça-feira (15), divulgou a sua lista de pré-convocados para a seleção que vai disputar as Olimpíadas no Japão a partir de julho. Ao todo, 50 jogadores estão avisados de que podem ser chamados pelo treinador.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Dos 50 nomes, 18 atuam no futebol brasileiro, enquanto dez estão com o técnico Tite à serviço da seleção brasileira na disputa da Copa América 2021.

Outro aspecto que chama a atenção na lista é a presença de Neymar e Marquinhos mesmo depois que o PSG já avisou que não vai liberar a dupla para ir a Tóquio. Além disso, o Palmeiras não deve liberar Weverton, segundo o GE.com, e o Flamengo estuda não liberar seus jogadores. Os times entendem que perderiam os atletas por muito tempo, já que todos foram convocados também para a Copa América ou amistosos da seleção principal e olímpica no último mês de maio.

Neymar, Marquinhos e Weverton são os mais cotados para serem as três exceções na lista da Olímpiadas, ou seja, os jogadores convocados com mais de 24 anos, conforme prevê o regulamento da competição. Além do trio, Alisson, Santos, Felipe, Rodrigo Caio, Lucas Veríssimo, Fernandinho, Alison, e Gabigol também são atletas acima da idade limite que estão entre os pré-convocados.

A lista de 50 nomes foi divulgada pela ESPN, e foi enviada ao Comitê Olímpico Brasileiro para tratar da vacinação dos atletas. Todas as delegações estão sendo imunizadas antes da viagem ao Japão.

A lista final, com os 18 nomes que vão disputar as Olimpíadas, deve ser divulgada por André Jardine na quinta-feira (17). Nela, no máximo três jogadores podem passar da idade limite, que agora, por conta da pandemia de Covid-19, que atrasou a realização do evento em um ano, é de 24 anos de idade.

Mais artigos abaixo

Veja a pré-lista de convocados da seleção brasileira para disputar as Olimpíadas de Tóquio.

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Weverton (Palmeiras)

Santos (Athletico-PR)

Gabriel Brazão (Real Oviedo)

Brenno (Grêmio)

Ivan (Ponte Preta)

Cleiton (Red Bull Bragantino)

Zagueiros:

Nino (Fluminense)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Roma)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Éder Militão (Real Madrid)

Felipe (Atlético de Madrid)

Vitão (Shakhtar Donetsk)

Rodrigo Caio (Flamengo)

Luiz Felipe (Lazio)

Lucas Veríssimo (Benfica)

Laterais:

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Guga (Atlético-MG)

Gabriel Menino (Palmeiras)

Caio Henrique (Monaco)

Emerson (Barcelona)

Abner (Athletico-PR)

Dodô (Shakhtar Donetsk)

Meias:

Bruno Guimarães (Lyon)

Gerson (Olympique de Marselha)

Claudinho (Red Bull Bragantino)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Maycon (Shakhtar Donetsk)

Patrick de Paula (Palmeiras)

Fernandinho (Manchester City)

Liziero (São Paulo)

Matheus Henrique (Grêmio)

Pedrinho (Benfica)

Paulinho (Bayer Leverkusen)

Reinier (Borussia Dortmund)

Alison (Santos)

Atacantes: