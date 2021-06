Weverton, Neymar e Marquinhos estavam nos planos do técnico André Jardine para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio

O técnico André Jardine deve convocar na próxima quinta-feira (17), os 18 atletas que irão disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio. O treinador pretendia convocar três jogadores acima de 24 anos para compor a seleção o goleiro Weverton, Marquinhos e Neymar.

Mas a CBF deve enfrentar um impasse com Palmeiras e Paris Saint-Germain. Isso porque conforme apuração do GE, o Palmeras não pretende liberar Weverton para as Olimpíadas, isso porque, o clube entende que sofreria uma perda dupla do goleiro que já foi convocado para a Copa América.

O PSG não deve liberar seus jogadores para a disputada dos Jogos, conforme apurou o Uol, o clube enviou uma carta para CBF informando que o treinador André Jardine não poderá contar com Neymar e Marquinhos para a competição.

Agora porque os clubes não são obrigados a liberar seus jogadores para os Jogos Olímpicos? A Goal te mostra tudo.

Por que os clubes não são obrigados a liberar jogadores para as Olimpíadas?

Os clubes não são obrigados a liberar seus jogadores por conta das Olimpíadas não serem considerada uma Data Fifa. Diferentemente das Eliminatórias para a Copa do Mundo, Copa América e Eurocopa, os clubes não precisam ceder seus jogadores.

Por isso, a CBF solicitou a liberação de Weverton, Neymar e Marquinhos para seus respectivos times.

Em 2016, a organização enfrentou o mesmo impasse quando precisou solicitar ao Barcelona a liberação de Neymar, mas naquela época a Copa América era disputada quase simultaneamente com os Jogos. Então o Brasil optou por utilizar o jogador nas Olimpíadas.