Os candidatos a novo técnico do Vasco após a saída de Zé Ricardo

Enquanto não define um treinador para o restante de 2022, o Cruz-maltino terá o comando de Emílio Faro

O Vasco da Gama busca um novo técnico, depois de ter sido surpreendido com a saída de Zé Ricardo para o futebol japonês. No comando do Cruz-maltino desde o início da atual temporada, nesta que foi sua segunda passagem pelo futebol profissional em São Januário, Zé Ricardo deixou o time no G4 da Série B com uma campanha sem derrotas em dez jogos.

Em que pese a falta de regularidade desta equipe vascaína, que vinha apresentando evolução apesar do empate sem gols contra o Grêmio no seu mais recente desafio, o Vasco sabe que não pode errar na escolha do próximo treinador.

Enquanto trabalha para fazer a transição para SAF, com o processo de compra por parte da 777 Partners em sua reta final, o clube agora se vê em meio a uma situação que não esperava. Confira, abaixo, alguns dos candidatos a novo técnico do Vasco em 2022.

Mauricio Souza

Alexandre Vidal/Flamengo/Divulgação

Segundo apurado pela GOAL, um dos nomes discutidos pela diretoria cruz-maltina é o de Maurício Souza. Aos 48 anos, o profissional teve passagem longa como auxiliar pelo Flamengo e chegou a comandar o time rubro-negro em algumas partidas. Atualmente, Maurício é auxiliar-técnico no Athletico-PR.

Enderson Moreira

Vitor Silva/Botafogo

Ainda entre os técnicos brasileiros, o de Enderson Moreira seria outro analisado pela cúpula vascaína. Sem clube desde que deixou o Botafogo, no início deste ano, Enderson é o último treinador a ter conquistado a Série B do Brasileirão – justamente com o Glorioso, em campanha impressionante realizada em 2021.

Sondagem por Eduardo Barroca

Segundo noticiado pelo GE, um dos profissionais que foram procurados pelo Vasco foi o de Eduardo Barroca. No entanto, o técnico não deve deixar o Avaí neste momento.

“Vai ficar e cumprir o contrato. Está feliz no Avaí”, disse o empresário de Barroca, Eduardo Uram, em entrevista para o comentarista Rodrigo Faraco, da NSC TV.

O perfil que o Vasco procura

Apesar de ter no horizonte a promessa do investimento por parte da 777 Partners, o Vasco não deve contar com grandes valores para oferecer ao seu próximo técnico. O perfil buscado pela diretoria é de um profissional que se encaixe, hoje, na realidade financeira do clube e que tenha experiência na Série B além de similaridades com o estilo de jogo que o time vinha apresentando com Zé Ricardo.

Técnicos brasileiros livres no mercado

Dentre os treinadores brasileiros que estão, atualmente, sem clube, destacam-se os seguintes: Dunga, Renato Gaúcho, Cuca, Sylvinho, Abel Braga, Alberto Valentim, Fábio Carille, Celso Roth e Oswaldo de Oliveira.

Quem treina o Vasco enquanto isso?

Enquanto segue sem um treinador, o Vasco terá o auxiliar-técnico Emílio Faro de forma interina para a partida contra o Náutico – Às 19h desta terça.

Por que Zé Ricardo deixou o Vasco?

Com a expectativa de não seguir como técnico do Vasco assim que o clube passasse a ser administrado pela 777 Partners, Zé Ricardo anunciou sua saída de São Januário após receber proposta do Shimizu Pulse, do Japão.

Na atual campanha da Série B, o Vasco treinado por Zé não sofreu derrotas em 10 jogos: foram quatro vitórias e seis empates, que deixam o Gigante da Colina na quarta colocação – a última que garante acesso à elite do Brasileirão.