Os bastidores da contratação de Lincoln pelo Cruzeiro

Atacante trocou de empresário no mercado da bola e passou a trabalhar com Giuliano Bertolucci. Ele reduziu o salário em quase três vezes no acordo

O Cruzeiro acertou a contratação de Lincoln por empréstimo no mercado da bola. O negócio envolveu a troca de empresário do atleta e a redução do salário, como soube a GOAL.

O atacante de 21 anos trocou de empresário recentemente. Ele era agenciado pela TFM Agency (antiga Traffic) e passou a trabalhar com o escritório de Giuliano Bertolucci. O novo agente tem ótima relação com a atual gestão cruzeirense, liderada por Ronaldo Fenômeno.

O representante do centroavante foi o responsável por alinhar as tratativas também com o Vissel Kobe para o empréstimo do jogador até 31 de dezembro de 2022. O negócio, a princípio, não tem opção de compra com os direitos do jovem fixados.

Para voltar ao Brasil e defender o Cruzeiro, Lincoln aceitou uma redução salarial elevada. Ele recebia US$ 1 milhão (R$ 5,09 milhões na cotação atual) por ano. No entanto, aceitou valores bem inferiores para defender o atual líder da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os mineiros vão desembolsar cerca de R$ 150 mil por mês durante a passagem do atleta pela Toca da Raposa II. O montante será quitado integralmente pelo clube de Belo Horizonte. A contratação do jovem conta com o aval do técnico Paulo Pezzolano.