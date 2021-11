Os 10 mandamentos de Xavi na chegada ao Barcelona

A era Xavi promete no Barcelona. O retorno do ex-jogador ao Camp Nou irá abalar as estruturas dentro do clube, como o próprio já detalhou em sua chegada.

E podemos confirmar tudo isso mesmo antes do Barça fazer sua estreia sob o comando do ídolo. Isso porque as mudanças que o treinador pretende fazer também irão afetar o dia-a-dia da equipe.

Segundo revelou o jornal As, um dos mais conceituados da Espanha, Xavi criou um "código de conduta", que todos os profissionais do clube precisam seguir. Isso inclui desde jogadores até membros da comissão técnica - inclusive, seu ex-companheiros da época que ainda atuava no meio de campo da equipe catalã.

😍 An unforgettable day!



👀 An insider's view of Xavi's presentation! pic.twitter.com/v5CU7NPVp9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 9, 2021

Alguns deles são óbvios. Jogadores não poderão mais praticar atividades de risco - que possam prejudicar sua integridade física - ou realizar viagens longas enquanto teriam que estar nos treinos. Piqué, por exemplo, chegar a participar de torneios de tênis e golfe ao invés de se apresentar para treinar.

Outros podem causar mais polêmica. Todos os atletas não poderão chegar em casa depois da meia noite nos dias antes de jogos, terão que se apresentar com no mínimo uma hora e meia de antecedência nos treinamentos e serão multados caso não cumpram alguma das regras.

Também terão que comer nas dependências do Barcelona. No geral, o plano de Xavi é intensificar os treinos e elevar o número de treinos físicos. Tudo para fazer o Barça competir de igual para igual com times como Bayern de Munique e PSG.

Mas a comissão técnica também terá que cumprir algumas regras. Chegar pelo menos duas horas antes nos dias de treino, por exemplo. A ideia está clara: colocar o Barcelona de volta "aos eixos". Sem glamour, mas com muito trabalho duro... talvez o que tenha faltado no clube nos últimos anos.