Barcelona não consegue nem segura resultados: Xavi chega com muito trabalho pela frente

Xavi Hernández terá uma árdua missão pela frente: colocar o Barcelona nos trilhos durante a temporada europeia. A equipe, que ocupa a nona colocação de La Liga e briga com o Benfica por uma vaga no mata-mata da UEFA Champions League, ainda não engrenou. E o novo treinador é quem tem a incumbência de animar o grupo.

O catalão assumirá um time combalido. Em 16 partidas disputadas na temporada, o Barça obteve seis vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O aproveitamento é de 47,91%. Não à toa a equipe ocupa a nona posição do Espanhol, com 17 pontos conquistados, oito atrás da líder Real Sociedad. Na Liga dos Campeões, a equipe tem seis pontos em quatro jogos e está na vice-liderança do Grupo E, com seis atrás do Bayern de Munique e dois à frente do Benfica.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com um elenco diferente do que está acostumado — há poucas estrelas à disposição e muitos jovens em início de carreira —, o Barcelona tenterá reagir com a mudança no comando técnico. Xavi foi anunciado nessa sexta-feira (5) e deve fazer a sua estreia em 20 de novembro, diante do Espanyol, pela 14ª rodada do torneio local. A sua primeira aparição será após a data Fifa.

O primeiro desafio do novo técnico é transformar o Barça em um time mais sólido no sistema defensivo. A equipe fez 21 gols e sofreu o mesmo número na atual temporada. A média de bolas na rede é de 1,3125 por jogo.



Xavi Hernández comanda o Barcelona a partir da próxima rodada do Espanhol (Foto: Getty Images)

Outra questão importante é encontrar a formação ideal. Desde a saída de Lionel Messi, que foi para o Paris Saint-Germain, o Barça ainda não encontrou a escalação ideal. Um dos motivos é que o seu principal jogador, Sergio Agüero, ainda não teve uma sequência considerável de jogos por causa de um problema no coração. O atacante de 33 anos está afastado para tratar a saúde.

Com dificuldades para ter uma defesa sólida e sem a sua principal arma ofensiva, o Barça é bastante irregular nesta temporada. O time obteve apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. A sequência foi iniciada com derrotas para Real Madrid e Rayo Vallecano. O time empatou com o Deportivo Alavés, venceu o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, pela Liga dos Campeões, e voltou a empatar com o Celta de Vigo na tarde deste sábado (6).

O jogo deste fim de semana é um retrato do que se tornou o Barça na temporada. Depois de abrir 3 a 0 no marcador fora de seus domínios, o time ainda comandado pelo interino Sergi Barjuan sofreu o empate. O último gol foi marcado aos 96 minutos.

Xavi chega ao Barcelona com muito trabalho pela frente. O primeiro deles é transformá-lo em um time regular, o que nunca aconteceu.