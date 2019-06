Opinião: David Silva prepara transição emotiva para a chegada de Phil Foden

O jogador de 33 anos confirmou que deixará o Etihad Stadium em 2020, estabelecendo uma temporada de transição emocional, mas lógica

A notícia não foi um grande choque, mas isso não a torna menos real. David Silva confirmou que a temporada de 2019-20 será a última como jogador do . A relevação trouxe à tona outras despedidas que ocorreram no clube nos últimos anos.

Há dois anos, foi Pablo Zabaleta. Na última temporada foi Yaya Toure, e apenas alguns meses atrás, Vincent Kompany decidiu encerrar o vínculo com o City. Agora, os torcedores terão que se preparar para o último ano de Silva, talvez o jogador mais valorizado pelos fãs do que qualquer outro.

A ideia de que essa será a última temporada de David Silva no City não é nova. Em setembro de 2017, quando rumores destacavam negociações contratuais com o City, ficou claro que o principal fator para o espanhol renovar o contrato era para completar 10 anos no clube.

Na ocasião, em entrevista à BBC, o jogador revelou o motivo após ter assinado o contrato: "Assinei com o City por mais duas temporadas - o que sobrou no meu contrato. Depois disso, não sei [se continuo]. Depende de como me sinto fisicamente e mentalmente”, e seguiu.

“Eu sempre disse que gostaria de jogar no Las Palmas - minha equipe local. Mas vamos ver como as coisas correm”. Mas nesta semana, Silva confirmou que “está será a última” temporada. “Dez anos para mim é o suficiente. É o momento perfeito para mim. Completo o ciclo. Eu nunca consigo me ver jogando contra o City por outro time. Então, é isso”

Ao longo desses 10 anos, a situação pessoal de David Silva mudou e algumas de suas prioridades também. O atleta de 33 anos agora é pai e, claro, quer voltar à junto ao filho Mateo, que se recuperou totalmente após ter nascido com apenas 25 semanas, para começar a estudar quando completar a idade ideal.



(Foto: Getty Images)

A ida para a Espanha representaria uma oportunidade de retornar a Las Palmas em 2020, como David teria planejado há muito tempo. Porém, fontes próximas ao jogador insistem que é improvável que isso ocorra. Silva não quer ser visto como um mercenário que aparece no clube local no final de carreira devido a um sentimento de obrigação mútua; ele prefere iniciar um novo desafio em um clube interessado em seu trabalho.

Uma mudança para os foi considerada devido a estreia de David Beckham junto ao time no qual é dono, o Inter Miami CF, na . Outra proposta chegou a David Silva mas, desta vez, do . A ideia era jogar ao lado de David Villa e Andres Iniesta na liga asiática.

Por isso comentar sobre uma transferência ao era tão absurdo; Silva sabe o que quer e isso inclui os 10 anos no City. Por sua vez, ele também sabe que o tempo de jogar em alto nível está chegando ao fim.

A melhor temporada de David Silva junto ao City ocorreu em 2017-18, na qual o time alcançou os 100 pontos na Premier League e, consequentemente, o título. Na época, Silva dividia o tempo entre Manchester e a cidade de Valência, enquanto o filho lutava pela vida.



(Foto: Getty Images)

Agora, em 2018-19, disse a Pep Guardiola e a comissão técnica que não poderia mais jogar três jogos por semana. Mas devido a lesões dos companheiros de equipe, Silva precisou descumprir este quesito. Inevitavelmente, sua forma física começou a sofrer. Até mesmo os torcedores começaram a sugerir, respeitosamente, que ele fosse retirado do time.

E ele foi. Phil Foden começou o duelo contra o em abril, no jogo que Guardiola descreveu como "o mais difícil da temporada". O jovem atleta marcou o único gol da partida, sugerindo que estaria pronto para substituir David Silva.

Pareceu fazer perfeito sentido; uma temporada com Silva e Foden dividindo o tempo no time principal. Seria o favorito dos torcedores entregando a tocha ao atleta de 18 anos de idade, no qual muitos acreditam que será seu sucessor.

Inventar uma máquina do tempo e criar Silva novamente, seria algo positivo aos fãs do City. Mas só atrasaria a conclusão lógica e romântica da brilhante carreira do espanhol.