Bayer Leverkusen x Club Brugge: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Times se enfrentam nesta terça-feira (1), pela última rodada do grupo B; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo manter a liderança, o Club Brugge visita o Bayer Leverkusen na tarde desta terça-feira (1), às 14h45 (de Brasília), na Leverkusen Arena, pela última rodada da fase de grupos da Champions League. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Space, na TV fechada, na HBO Max, na plataforma de streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Na lanterna do grupo B com 4 pontos, o Bayer Leverkusen entra em campo precisando vencer, além de torcer por um tropeço do Atlético de Madrid diante do Porto para assegurar a sua classificação à Liga Europa. O time alemão, no entanto, tem uma série de desfalques por lesão, enquanto Hincapie está suspenso.

Do outro lado, o Brugge é o líder com 10 pontos e vai em busca do triunfo para assegurar a vaga às oitavas de final na primeira posição da chave. Denis Odoi, Raphael Onyedika e Abakar Sylla são os desfalques por suspensão.

Prováveis escalações

Escalação do provável LEVERKUSEN: Hradecky; Kossounou, Tapsoba, Tah, Bakker; Andrich, Palacios, Amiri; Adli, Schick, Hlozek.

Escalação do provável BRUGGE: Mignolet; Meijer, Mechele, Boyata, Sobol; Nielsen, Balanta, Vanaken; Sowah, Jutgla, Lang.

Desfalques

Bayer Leverkusen

Piero Hincapie está suspenso, enquanto Kerem Demirbay, Charles Aranguiz, Florian Wirtz e Sardar Azmoun continuam no departamento médico.

Brugge

Denis Odoi, Raphael Onyedika e Abakar Sylla estão suspensos.

Quando é?

• Data: terça-feira, 1 de novembro de 2022

• Horário: 14h45 (de Brasília)

• Local: Leverkusen Arena, Leverkusen - ALE