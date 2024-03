Onde assistir a River-PI x ABC ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta feira (24), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste; veja como acompanhar e outros detalhes

River-PI e ABC se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Albertão, em Teresina pela oitava rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN no streaming e do canal Nosso Futebol, no Youtube (veja a programação completa).

O River precisa vencer este jogo para manter viva sua classificação na Lampions League. No entanto, apenas a vitória não garante a vaga na próxima fase: o Galo também depende que três dos times entre CRB, Ceará, Botafogo-PB, Vitória e Maranhão percam ou empatem, nesta última rodada.

Sob outro enfoque, com apenas quatro pontos somados em sete jogos, o ABC ostenta a ingrata vice-lanterna do Grupo B da Copa do Nordeste. A campanha da equipe até o momento é marcada pela ausencia de vitórias, já que são quatro empates e três derrotas. Apesar do desempenho ruim, a equipe de Marcelo Cabo matém esperanças remotas de classificação, precisando vencer e dependendo de derrotas do Juazeirense, Treze e Náutico, este último enfrenta o seu maior rival, o América-RN.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

River-PI: Joanderson; Vivico, Nalberth, Leandro Amaro, Izaldo; Iago, Felipe Pará, Darlan; Wesley Bolinha, José Jeronimo e Paul Henry Técnico: Humberto Targino.

ABC: Carlos Eduardo; Yuri Ferraz, Wesley Santos, Augusto, Romário; Sammuel, Erick, Daniel, Douglas Skilo; Diego Jardel e Daniel Cruz. Técnico: Marcelo Cabo.

Desfalques

River-PI

Sem desfalques confirmados.

ABC

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 27 de março de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Albertão - Teresina, PI

Arbitragem: Luciano da Silva Miranda Filho (árbitro), Wesley Rodrigues Miguel e Yuri Rodrigues Cunha (assistentes), Diego da Silva Castro (quarto árbitro)