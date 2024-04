Onde assistir a Racing x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), no Estádio Presidente Perón; confira a transmissão e outras informações do jogo

Valendo a liderança do Grupo H, Racing e RB Bragantino se enfrentam na noite desta quarta-feira (10), às 21h2 (de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Após estrear com vitória sobre o Coquimbo Unido por 1 a 0, o RB Bragantino busca manter o aproveitamento de 100% na Sul-Americana para assumir a liderança do Grupo H e se descolar do Racing, que também venceu na primeira rodada ao bater o Sportivo Luqueño por 2 a 0.

Prováveis escalações

Racing: Gabriel Arias; Tobías Rubio, Leonardo Sigali, Agustín García Basso e Facundo Mura; Santiago Solari, Santiago Sosa, Agustín Almendra e Juan Fernando Quintero; Adrián Martínez e Maximiliano Salas. Técnico: Gustavo Costas.

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Thiago Borbas), Eric Ramires e Jadsom; Eduardo Sasha, Vitinho e Mosquera. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Racing

Sem desfalques confirmados.

RB Bragantino

Lucas Evangelista, Lincoln, Helinho, Nathan Camargo e Eduardo Santos seguem fora.

Quando é?