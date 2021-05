Onde assistir a Palmeiras x Santos, pelo Campeonato Paulista?

Clássico paulista será disputado nesta quinta-feira (6), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Santos visita o Palmeiras na noite desta quinta-feira (6), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Santos DATA Quinta-feira, 6 de maio de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Verdão busca a vitória em casa no Paulistão / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (6). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após golear o The Strongest no meio da semana na fase de grupos da Copa Libertadores, o Santos volta suas atenções para o Paulistão, buscando a classificação para as quartas de final mesmo em situação complicada na tabela.

No grupo D, com 10 pontos, o Peixe viu o Guarani perder para a Ponte Preta na quarta, e mantém vivo o sonho por uma vaga nas fases finais.

;Já o Palmeiras, que venceu o Defensa y Justicia por 2 a 1 na Libertadores, está a três pontos do Novorizontino e também não depende apenas de si.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira já indicou que pode utilizar a equipe Sub-17 ou Sub-20 para o clássico.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Danilo Barbosa, Gustavo Gómez e Luan; Marcos Rocha, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Raphael Veiga e Viña; Luiz Adriano e Rony.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Pará, Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Balieiro e Pirani; Marinho, Braga e Braga.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Santo André 0 x 1 Palmeiras Paulista 2 de maio de 2021 Defensa y Justicia 1 x 2 Palmeiras Libertadores 4 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ponte Preta x Palmeiras Paulista 9 de maio de 2021 A definir Independiente del Valle x Palmeiras Libertadores 11 de maio de 2021 A definir

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 1 Santos Paulista 1 de maio de 2021 Santos 5 x 0 The Strongest Libertadores 4 de maio de 2021

Próximas partidas