Onde assistir a Palmeiras x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (28), na Arena Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Novorizontino se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 21h35 (de Brasília), na Arena Allianz Parque, em São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da TNT na TV fechada, da Cazé TV no YouTube, do Paulistão Play e da Max no streaming (veja a programação completa).

Em busca do 26º título do Paulistão e o tricampeonato consecutivo, o Palmeiras garantiu a classificação para a semifinal após eliminar a Ponte Preta com uma goleada por 5 a 1 nas quartas de final. Na primeira fase, o Verdão terminou na liderança do Grupo B, com 28 pontos. Invicta, a equipe de Abel Ferreira acumula nove vitórias e quatro empates no torneio estadual.

Do outro lado, o Novorizontino terminou na vice-liderança do Grupo D, com 22 pontos, mesma pontuação do líder São Paulo. Nas quartas de final, a equipe eliminou justamente o Tricolor nos pênaltis, vencendo por 5 a 4 após empate no tempo normal por 1 a 1.

"A gente tem ciência da força do Palmeiras, um time acostumado com decisões, em um trabalho de três anos. O favorito é o Palmeiras, vai jogar no seu estádio, mas nós no Novorizontino, não só pelo que apresentamos, vamos acreditando. Vamos dar o sangue lá, suar bastante. Não posso prometer que vamos passar, acho que nem o Abel faria isso. Mas vamos lá com a cabeça erguida por tudo que já trilhamos até aqui", afirmou o técnico Eduardo Baptista.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan (Gustavo Gómez) e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Novorizontino: Jordi; Cesar Henrique, Luis Fellipe, Geovane, Chico e Reverson; Romulo, William Lepo, Marlon e Waguininho; Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

Desfalques

Palmeiras

Gustavo Gómez, lesionado, segue fora.

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 28 de março de 2024

Horário: 21h35 (de Brasília)

Local: Arena Allianz Parque - São Paulo, SP

Arbitragem: Edina Alves (árbitra), Daniel Luis Marques e Rafael Tadeu Alves (assistentes), Douglas Marques das Flores (quarto árbitro), Márcio Henrique de Gois (VAR)