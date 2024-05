Onde assistir a Palmeiras x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (12), na Arena Barueri; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (12), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Distrito Federal) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com a goleada aplicada sobre o Liverpool por 5 a 0 na Libertadores, o Palmeiras volta as atenções para a disputa do Brasileirão. Fora do Z-4, o Verdão acumula oito pontos, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Para o confronto em casa, o técnico Abel Ferreira pode poupar alguns jogadores.

Do outro lado, o Athletico-PR, que também goleou o Rayo Zuliano por 5 a 1 na Copa Sul-Americana, briga pelas primeiras posições no Brasileirão. Com 10 pontos, o Furacão venceu o Vasco por 1 a 0 na última rodada.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke (Rocha), Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos (Gabriel Menino) e Raphael Veiga; Estêvão, Endrick e Lázaro (Flaco). Técnico: Abel Ferreira.

Athletico-PR: Bento; Léo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Marcão (Gamarra) e Esquivel; Fernandinho, Erick e Zapelli; Cuello, Julimar e Pablo. Técnico: Cuca.

Desfalques

Palmeiras

Murilo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Athletico-PR

Thiago Heleno, com lesão muscular, segue fora.

Quando é?