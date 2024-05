Onde assistir a Palestino x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (07), no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Flamengo visita o Palestino nesta terça-feira (07), às 21h (de Brasília), no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Após o empate com o RB Bragantino por 1 a 1 no Brasileirão, o Flamengo volta suas atenções para a Libertadores. Na vice-liderança do Grupo E, com quatro pontos, o Rubro-Negro está a cinco do líder Bolívar. Na rodada de estreia, a equipe carioca empatou com o Millonarios por 1 a 1, venceu o Palestino por 2 a 0 na sequência, mas na última rodada foi derrotada pelo Bolívar por 2 a 1.

Do outro lado, o Palestino, na terceira posição do Grupo E, com três pontos, foi derrotado pelo Bolívar por 4 a 0 e pelo Flamengo por 2 a 0. No entanto, na terceira rodada, conquistou os primeiros pontos na Libertadores após vencer o Millonarios por 3 a 1.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Palestino: Rigamonti; Ariel Martínez, Cristian Suárez, Ceza, Zúñiga (Véjar); Dávila, Abrigo, Benítez, Carrasco, Chamorro; Marabel. Técnico: Pablo Sánchez.

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz), Matías Viña; Allan, De la Cruz, Gerson (Luiz Araújo/Lorran); Bruno Henrique (Cebolinha) e Pedro. Técnico: Tite.

Desfalques

Palestino

Meza, Bizama e Michael Fuentes estão lesionados.

Flamengo

Arrascaeta, em transição física, segue fora. Erick Pulgar, Carlinhos, Werton e Cleiton também não viajaram com a delegação.

Quando é?