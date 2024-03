Onde assistir a Nova Iguaçu x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo neste domingo (17), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Com mais de 55 mil ingressos vendidos, Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam neste domingo (17), às 16h (de Brasília), no Estádio Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, da BandSports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Eliminado da Copa do Brasil após a derrota para o Internacional por 2 a 0, o Nova Iguaçu volta as atenções para a disputa da semifinal do Cariocão. Como terminou a primeira fase na vice-liderança, com 24 pontos, a equipe tem a vantagem do empate para avançar à final. Na ida, o jogo terminou empatado por 1 a 1.

Do outro lado, o Vasco, que teve a semana de descanso e preparação para a semi, precisa vencer para garantir a classificação para a final. Na primeira fase, o Cruzmaltino terminou em terceiro lugar, com 22 pontos, cinco a menos que o líder Flamengo.

Prováveis escalações

Nova Iguaçu: Caio Borges, Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael, Esquerdinha, Albert, Ronald, Xandinho, Bill, Alegria e Carlinhos. Técnico: Carlos Victor.

Vasco: Léo Jardim, Rojas, João Victor, Léo, Lucas Piton, Medel, Praxedes, Galdames, Payet, Adson e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques

Nova Iguaçu

Fernandinho, expulso no primeiro jogo, está fora.

Vasco

Mateus Carvalho cumprirá suspensão, enquanto Jair e Paulinho seguem no departamento médico.

Quando é?