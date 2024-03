Final do Campeonato Carioca 2024: quando é, jogos, classificados, onde assistir ao vivo, premiação e mais

Flamengo, Fluminense, Vasco e Nova Iguaçu disputam duas vagas na final; confira

À medida que o tempo passa, o Campeonato Carioca de 2024 vai chegando a sua fase decisiva com os jogos das semifinais. Neste momento, as equipes disputam os jogos de ida da fase. Flamengo x Fluminense e Vasco x Nova Iguaçu estão vivos na disputam em busca de duas vagas na final da competição.

Vale destacar que a final do torneio é no mesmo modelo das semifinais: tanto a penúltima fase quanto a finalíssima possuem jogos de ida e volta. No ano passado, o campeão foi o Fluminense de Germán Cano, um dos grandes destaques tricolores na conquista da competição. A conquista foi sobre o Flamengo, com vitória no agregado por 4 a 3.

