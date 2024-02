Semifinais do Campeonato Carioca 2024: quando é, jogos, classificados, onde assistir ao vivo, premiação e mais

Torneio está na última rodada da Taça Guanabara, mas três equipes garantiram vagas às semifinais; veja

Com o fim da Taça Guanabara se aproximando, o Campeonato Carioca conhece os primeiros semifinalistas para decidirem o título da competição em 2024. Flamengo, Fluminense e Nova Iguaçu são as equipes garantidas na disputa.

Pela última vaga, Vasco e Botafogo disputam o quarto lugar. Quem terminar fora da zona de classificação, vai disputar a Taça Rio.

As semifinais do Campeonato Carioca são disputadas pelos quatro melhores times da Taça Guanabara, em jogos de ida e volta, com a melhor equipe decidindo o confronto em casa - ou seja, primeiro e segundo colocados são mandantes no segundo jogo. Além disso, a melhor equipe também terá a vantagem do empate para se classificar à decisão.

Os dois times que chegaram à decisão disputam o título do Carioca também em dois jogos. Nesta fase, não existe vantagem do empate à equipe de melhor campanha - a única vantagem é a possibilidade de decidir em casa.