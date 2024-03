Com apoio do Vasco, Nova Iguaçu “briga” pelo Maracanã

Clube da Baixada faz nova solicitação para mandar o duelo da semifinal no estádio

O Nova Iguaçu vive a expectativa de mandar o duelo contra o Vasco, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, no domingo (17), no Maracanã. O clube da Baixada Fluminense fez uma nova solicitação ao Consórcio que administra de forma temporária o estádio e aguarda uma resposta positiva.

Segundo soube a GOAL, o Nova Iguaçu se manifesta nos bastidores com apoio do Vasco, que ofereceu toda a estrutura jurídica do clube, além de interlocutores, para que a partida seja realizada no Maracanã.