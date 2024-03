Onde assistir a Manchester City x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Clássico inglês será disputado neste domingo (31), no Etihad Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester City e Arsenal se enfrentam neste domingo (31), às 12h30 (de Brasília), em Etihad Stadium, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming, com narração de Rogério Vaughan (veja a programação completa).

Tricampeão inglês, o Manchester City ocupa a terceira posição com 63 pontos, um a menos que o líder Arsenal. A nove jogos do fim do campeonato, as equipes brigam pela ponta da tabela. O Liverpool, que ocupa a vice-liderança com 64 pontos, entra em campo contra o Brighton às 10h (de Brasília).

Para o confronto, o técnico Pep Guardiola trata como dúvida a presença do goleiro Ederson, que está machucado. Stefan Ortega é o mais cotado para assumir o gol dos Citizens caso o brasileiro não esteja apto para entrar em campo.

Já o técnico Arteta, que não quer repetir o que aconteceu na última temporada - liderou boa parte do campeonato, mas deixou escapar o título nas rodadas finais -, terá o retorno do goleiro Raya, que se recuperou de lesão.

Em 210 jogos disputados entre as equipes, o Arsenal soma 99 vitórias, contra 65 do Manchester City, além de 46 empates. No último encontro válido pela Premier League 2023/24, os Gunners venceram por 1 a 0.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson (Ortega); Akanji, Rúben Diaz, Aké e Gvardiol; Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne e Foden; Doku (Álvarez) e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Kiwior; Rice, Odegaard, Havertz e Nketiah; Gabriel Jesus e Trossard. Técnico: Arteta.

Desfalques

Manchester City

Sem desfalques confirmados.

Arsenal

Saka, machucado, está fora do clássico.

Quando é?

Data: domingo, 31 de março de 2024

Horário: 12h30 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium - Manchester, ING

Arbitragem: Anthony Taylor (árbitro), Gary Beswick e Adam Nunn (assistentes), Tom Bramall (quarto árbitro), Jarred Gillett (VAR)