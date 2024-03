Onde assistir a Häcken x PSG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Champions League feminina

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (20), na Bravida Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Häcken e PSG se enfrentam na tarde desta quarta-feira (20), às 14h45 (de Brasília), na Bravida Arena, em Gotemburgo, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League feminina 2023/24. A volta está marcada para o dia 28 de março, em Paris. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN no streaming e no YouTube do DAZN Brasil (veja a programação completa).

Classificado pela primeira vez para as quartas de final da Champions feminina, o Hacken terminou a primeira fase na vice-liderança do Grupo D, com 11 pontos, três a menos que o líder Chelsea. Até o momento, são três vitórias, dois empates e uma derrota.

Do outro lado, o PSG terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C, com 10 pontos. Em seis jogos disputados, foram três vitórias, um empate e duas derrotas, com 10 gols marcados e oito sofridos.

Prováveis escalações

Häcken feminino: Jennifer Falk; Katariina Kosola, Josefine Rybrink, Aivi Luik e Hanna Wijk; Filippa Curmark; Anna Anvegard, Johanna Sorensen, Rosa Kafaji e Monica Jusu Bah; Clarisa Larisey. Técnico: Mak Lind.

PSG feminino: Constance Picaud; Eva Gaetino, Élisa de Almeida e Thiniba Samoura; A.J. Vangsgard, G. Geyoro, S. Baltimore, J. Groenen e S. Kachaouri; Tabitha Chawinga e Marie-Antoinette Katoto. Técnica: Joselyn Precheur.

Desfalques

Häcken

Stine Larsen, Aisha Masaka e Alexandra Larsson seguem no departamento médico.

PSG

Paulina Dudek e Oriane Jean-François. são desfalques.

Quando é?

Data: quarta-feira, 20 de março de 2024

Horário: 14h45 (de Brasília)

Local: Bravida Arena - Gotemburgo, SUE

Arbitragem: Frida Klarlund (árbitra), Amina Gutschi e Monica Lokkeberg (assistentes), Riem Hussein (quarta árbitra), Sascha Stegemann (VAR)