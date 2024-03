Onde assistir a Flamengo x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo neste sábado (16), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste sábado (16), às 21h (de Brasília), no Estádio Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Quem avançar terá pela frente o vencedor de Nova Iguaçu x Fluminense na decisão. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, da BandSports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Invicto na temporada, o Flamengo terminou a primeira fase do Cariocão na liderança, com 27 pontos, e avança para a final com um empate na soma dos placares agregados. No primeiro jogo, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0.

"Um grande jogo. Um jogo digno da grandeza do Fla-Flu, da qualidade técnica das duas equipes, de uma grande apresentação. E um resultado inconteste. Não dá para avaliar os números agora, não tem jeito. A adrenalina fica projetando uma semifinal ainda aberta", afirmou o técnico Tite após o primeiro jogo.

Do outro lado, o Fluminense precisa vencer por três gols de diferença para garantir a classificação para a decisão. Na primeira fase, o Tricolor terminou em quarto lugar, com 21 pontos, seis a menos que o líder Flamengo. Até aqui, o time de Fernando Diniz soma seis vitórias, três empates e três derrotas no Cariocão.

Em 449 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 164 vitórias, contra 141 do Fluminense, além de 144 empates.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Matias Viña); Erick Pulgar (Igor Jesus ou Allan), De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Fluminense: Fábio; Guga, Manoel (Felipe Melo), André, Marcelo; Martinelli, Lima, Renato Augusto; Arias, Keno e John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Ganso e Germán Cano estão no departamento médico, enquanto Thiago Santos, expulso no primeiro jogo, está fora.

Quando é?