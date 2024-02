Onde assistir a Flamengo x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Clássico carioca será disputado nesta quarta-feira (7), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Botafogo se enfrentam na noite desta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Carioca 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, da Bandsports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa aqui).

Após empatar sem gols com o Vasco na última rodada do Cariocão, o Flamengo busca sua primeira vitória em clássicos nesta temporada. O Rubro-Negro, atualmente em sexto lugar com nove pontos, permanece invicto na Taça Guanabara, acumulando duas vitórias e três empates. Vale lembrar que a equipe tem um jogo atrasado.

Do outro lado, o Botafogo está na vice-liderança, com 11 pontos, três a menos que o rival Fluminense. Até aqui, o Alvinegro soma duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota no torneio estadual. Para o confronto, o técnico Tiago Nunes terá o retorno de Barboza.

"É uma partida que tem repercussão mundial, não só no Brasil, mas fora também. Sei o que é jogar um clássico. Enfrentei Boca Juniors, Olimpia, Cerro Porteño... E são partidas que se joga de uma maneira muito especial. Vamos tratar de ganhar, afinal, é para isso que trabalhamos. Temos que nos entregar em todas as partidas", afirmou o zagueiro.

Em 380 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 142 vitórias, contra 114 do Botafogo, além de 124 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Brasileiro de 2023, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson De La Cruz e Arrascaeta; Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Botafogo: Gatito; Tchê Tchê, Lucas Halter, Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Eduardo; Jeffinho, Luiz Henrique e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

Desfalques

Flamengo

Viña segue em recuperação.

Botafogo

Savarino, Marçal, Rafael e Patrick de Paula estão lesionados, enquanto Mateo Ponte está com a seleção do Uruguai no Pré-Olímpico.

Quando é?

Data: quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024

quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ