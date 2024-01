Os artilheiros do Campeonato Carioca 2024

Confira quem mais balançou as redes no Campeonato Carioca

A artilharia é uma das estatísticas mais importantes de uma competição, pois retrata o desempenho de seus atacantes. Em se tratando de Campeonato Carioca, Roberto Dinamite, Zico e Romário lideram a lista de maiores goleadores da história do torneio.

Na edição de 2024, German Cano, Pedro, Tiquinho Soares e Pablo Vegetti são os centroavantes dos principais clubes do Rio e mais cotados para cravarem seus nomes no topo da lista de artilheiros. Confira, abaixo, os artilheiros da edição 2024 do Campeonato Carioca.

Última atualização às 18h30 (de Brasília) de 24 de janeiro de 2024.

