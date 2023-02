Flamengo x Botafogo: quem venceu mais vezes o Clássico da Rivalidade?

O Rubro-Negro levou a melhor sobre o rival carioca no último encontro; veja o retrospecto

Flamengo e Botafogo protagonizam um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, com tantas histórias, grandes jogadores, como Zico e Garrincha (para ficar só em dois), além de partidas fantásticas nos gramados do Maracanã, Nilton Santos e Caio Martins.

Quer ver jogos do Cariocão ao vivo? Experimente o UOL PLAY

O último jogo, pelo returno do Brasileirão Série A 2022, terminou em vitória do Rubro-Negro por 1 a 0, gol de Arturo Vidal, ampliando o retrospecto positivo do Fla contra o Bota. Agora, os dois times se preparam para um novo embate, desta vez pelo Campeonato Carioca neste sábado, 25 de janeiro, no Mané Garrincha, em Brasília.

Confira um raio-x completo do Clássico da Rivalidade!

Clássico da Rivalidade: quem venceu mais na história?

Alexandre Vidal/CR Flamengo

Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 377 vezes, com 140 vitórias do Flamengo contra 113 do Botafogo, além de 124 empates. O Rubro-Negro já balançou as redes 576 vezes, enquanto o Alvinegro comemorou 519 tentos.

Clássico da Rivalidade: quem ganhou mais pelo Carioca?

Getty Images

São 236 jogos entre as duas equipes na história somente pelo Campeonato Carioca, com 92 vitórias rubro-negras, 77 alvinegras e 67 empates. Contando também as partidas dos anos em que a Taça Guanabara foi realizada separadamente do primeiro turno do Carioca, este número vai para 248 partidas, com 93 triunfos do Flamengo, 82 do Botafogo e 73 empates.

Se resolvermos considerar outros torneios estaduais, então - como o Torneio Municipal e a Copa Rio -, vamos para 267 jogos, com 99 vitórias rubro-negras, 88 alvinegras e 80 empates.

Clássico da Rivalidade: quem ganhou mais pelo Brasileirão?

Levando em conta apenas os jogos pelo Brasileirão, temos 63 partidas e o resultado que prevalece é o empate: 27. Ainda aconteceram 23 triunfos do Flamengo e 13 do Botafogo.

Se contarmos competições como a Taça de Prata e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, são 66 jogos, com 29 empates, 24 vitórias do Rubro-Negro e 13 do Alvinegro.

Clássico da Rivalidade: retrospecto recente

Alexandre Vidal/CR Flamengo

E o Flamengo está fazendo valer sua vantagem na estatística geral, quando o assunto é retrospecto recente: nos últimos 15 confrontos, são 11 vitórias do Rubro-Negro, enquanto o Botafogo venceu apenas três partidas, com um empate no período.