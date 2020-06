Onde assistir e que horas vai passar a reprise de Cruzeiro x São Paulo pela Copa do Brasil de 2000?

Sem futebol, Globo confirma retransmissão do jogo em que o time mineiro conquistou de forma invicta a Copa do Brasil

Ainda sem futebol ao vivo no devido à da pandemia do novo coronavírus, a TV Globo segue com uma programação especial de reprises de jogos históricos. No próximo domingo (7), o torcedor do Cruzeiro vai poder reviver as emoções da conquista da Copa Libertadores de 2000.

Após ter empatado o primeiro jogo sem gols no Morumbi, a garantiu a vitória de virada por 2 a 1, no Mineirão, com gols de Fábio Júnior e Geovanni. Marcelinho Paraíba marcou para os visitantes.

Veja informações da transmissão!

QUANDO É?

JOGO 2 x 1 DATA DO JOGO 9 de julho de 2000 DATA DA REPRISE Domingo, 7 de junho de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (MG), na TV aberta.

COMO FOI A FINAL DA COPA DO BRASIL DE 2000?

Após ter empatado o primeiro jogo sem gols, o Cruzeiro conquistou o tricampeonato da após a vitória de virada por 2 a 1 sobre o São Paulo, no Mineirão. Os gols foram marcados por Geovanni e Fábio Júnior, para a Raposa, enquanto Marcelinho Paraíba fez para o time paulista.

OS 11 TITULARES

Escalação do Cruzeiro: André; Rodrigo (Fábio Jr.), Cris, Cléber, Sorín (Viveros); Donizete Oliveira, Ricardinho, Marcos Paulo Jackson (Muller); Oséas, Geovanni. Técnico: Marco Aurélio.

Escalação do São Paulo: Rogério Ceni; Belletti, Edmílson, Rogério Pinheiro, Fábio Aurélio; Alexandre (Axel), Maldonado, Raí, Marcelinho Paraíba; Edu (Fabiano), (Carlos Miguel). Técnico: Levir Culpi.