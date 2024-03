Onde assistir a Barcelona x Brann ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Champions League feminina

Equipes voltam a campo nesta quinta para decidir quem vai às semis do torneio

Barcelona e Brann se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Johan Cruyff, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League feminina 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN no streaming (confira a programação completa aqui).

Atual campeão do torneio, o Barcelona chega para o duelo com uma vantagem simples (2 a 1) construída na ida, mas importante, ainda sim. Com bastante trabalho no jogo da Noruega, o time espera ter mais tranquilidade na volta e busca selar classificação às semis diante de sua torcida.

Já o Brann tem um desafio complicado fora de casa. Depois de vender cara a derrota no primeiro jogo, o time norueguês (que alcançou esta fase apenas em sua segunda participação do torneio) precisa vencer a partida por um gol de diferença, pelo menos, para levar a disputa à prorrogação.

Prováveis escalações

Barcelona: Cata Coll; Lucy Bronze, Irene Paredes, Ingrid Engen, Ona Batlle; Aitana Bonmatí, Keira Walsh, Patricia Guijarro; Graham Hansen, Mariona Caldentey, Salma Paralluelo. Técnico: Jonatan Giráldez.

Brann: Aurora Mikalsen; Ingrid Stenevik, Marthine Ostenstad, Joanna Tynnilä; Cecilie Kvamme, Justine Kielland, Karoline Haugland, Marit Lund; Rakel Engesvik, Signe Gauset; Larissa Crummer. Técnico: Martin Ho.

Desfalques

Barcelona

Se recuperando de uma ruptura no menisco, Mapi León segue fora.

Brann

Rikke Nygard e Nanne Ruuskanen continuam no departamento médico.

Quando é?

Data: quinta-feira, 28 de março de 2024

Horário: 14h45 (de Brasília)

Local: Estádio Johan Cruyff, Barcelona - Espanha

Arbitragem: Ivana Martincic (árbitra), Sanja Rodjak-Karsic e Maja Petravic (assistentes), Jana Adamkova (quarta árbitra), Ivan Bebek (VAR), Jelena Cvetkovic (Assistente VAR)