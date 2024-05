Onde assistir a Bahia x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (12), na Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (12), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Nas primeiras posições do Brasileirão, com 10 pontos, o Bahia busca emplacar a terceira vitória consecutiva no torneio. Nas últimas duas rodadas, o Tricolor Baiano venceu o Bahia por 2 a 1 e o Grêmio por 1 a 0.

Do outro lado, o RB Bragantino vem de vitória sobre o Racing por 2 a 1 na Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o Massa Bruta, com nove pontos, busca manter a invencibilidade no torneio. Até o momento, registra duas vitórias e três empates.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu (Cuesta) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Éverton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos, Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires, Gustavo Neves; Vitinho, Henry Mosquera (Helinho), Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Bahia

Ryan e Acevedo seguem como desfalques.

RB Bragantino

Raul, Andres Hurtado, Bruno Gonçalves e Nathan Camargo estão fora.

Quando é?